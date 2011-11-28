В Луганске три человека отравились угарным газом
12:35, 28 ноября 2011Новости регионов
2
Госпитализированы
В Луганске в токсикологическое отделение областной клинической больницы в результате отравления угарным газом из частного жилого дома госпитализированы три человека, в том числе два ребенка (2006 и 2002 гг. рождения).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, отметив, что пострадавшие были госпитализированы вчера в 23.40.
Предварительная причина отравления – нарушение правил эксплуатации газовой колонки.
По состоянию на 7 часов 27 ноября госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter