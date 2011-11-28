13-летняя девочка спасла на пожаре брата и сестру

В Житомирской области 13-летняя девочка спасла во время пожара младших брата и сестру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, пожар произошел в частном жилом доме в селе Крайняя Деражня Новоград-Волынского района.

29-летней владелицы и ее мужа на то время в жилище не было. Дома остались без присмотра лишь их трое малолетних детей. Спустя некоторое время старшая 13-летняя дочка Иванна увидела в доме огонь, который отрезал путь на улицу через входные двери.

Чтобы спасти младших: семилетнего брата и восьмилетнюю сестру, а также спастись самой, девочка выбила стекло и вытянула детей на улицу через окно. Очутившись на улице, Иванна побежала к соседям, а те в свою очередь уже вызвали спасателей. Младшие дети не пострадали, юная спасательница же получила незначительные ожоги руки, сообщили пожарники.

Пострадавшую девочку доставили к местному фельдшеру, который оказал ей необходимую медицинскую помощь.

В результате пожара частично уничтожена крыша и деревянное перекрытие жилища.

Специалисты МЧС устанавливают окончательную причину возникновения пожара.