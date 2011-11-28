В Крыму парень и девушка задохнулись выхлопными газами
11:15, 28 ноября 2011Новости регионов
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Сидели в автомобиле в гараже
В поселке Первомайское в Крыму парень и девушка погибли, задохнувшись выхлопными газами в автомобиле с включенным двигателем, который стоял в гараже с закрытыми воротами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба крымского Управления МЧС.
Тела 26-летнего парня и 23-летней девушки нашли 25 ноября.
«Вероятная причина несчастного случая - удушение выхлопными газами работающего автомобиля», - отметили спасатели.
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