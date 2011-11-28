В Харькове футбольный тренер развращал 11-летнего мальчика

В Харькове задержан тренер по футболу, который совершил распутные действия в отношении 11-летнего подопечного.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, с соответствующим заявлением в милицию в начале ноября обратилась мать парня.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционеры задержали 60-летнего харьковчанина, ранее осужденного за совершение распутных действий в отношении несовершеннолетних.

Мужчина объяснил, что в октябре после одной из тренировок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил пострадавшему остаться для дополнительных тренировок, после чего совершил в отношении него распутные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.156 УК Украины (развращение малолетнего лица). Подозреваемый арестован и находится под стражей. Ведется следствие.