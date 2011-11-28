В Крыму в интернате 16 человек заболели гепатитом

16 человек, из которых 14 детей в возрасте до 15 лет, заболели вирусным гепатитом А в специализированной общеобразовательной школе-интернате I-II ступеней в Бахчисарае.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

«На стационарном лечении в инфекционном отделении Бахчисарайской райбольницы находится 15 человек с легким течением заболевания. Один ребенок выписан из стационара», – говорится в сообщении.

По данным Минздрава АРК, первый случай заболевания зарегистрирован 4 ноября.

Гепатит А – острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом. Вирус развивается, попадая в организм через желудочно-кишечный тракт.