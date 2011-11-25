Луганск: в кардиодиспансере открыли отделение интенсивной терапии

Сегодня в Луганском областном кардиологическом диспансере открыли отделение интенсивной терапии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного совета, в церемонии открытия приняли участие председатель облсовета Валерий ГОЛЕНКО и губернатор области Владимир ПРИСТЮК.

По словам главного врача кардиологического диспансера Сергея ТЫЦЬ, отделение рассчитано на 20 коек. «Мы планируем наладить работу санитарной авиации, чтобы из разных регионов Луганской обл., даже самых отдаленных, оперативно доставлять сюда тех, кто нуждается в помощи», - сказал С.ТЫЦЬ

Областной кардиодиспансер оснащен оборудованием для беспроводной передачи кардиограмм. Оно позволяет из любого ФАПа, сельской амбулатории оперативно получить кардиограмму больного для более компетентного ее изучения и своевременного принятия решения о необходимости транспортировки в областное лечебное учреждение.

Согласно сообщению, с 2009 года на ремонт и реконструкцию областного кардиологического диспансера было направлено 9 миллионов гривен, из которых более 5 миллионов - средства областного бюджета. На приобретение оборудования для этого медучреждения использовано почти 18 миллионов гривен, более 14,6 миллиона из этой суммы - средства областной казны.