Львовщина: 17-летняя мать убила своего новорожденного сына

15:01, 25 ноября 2011
Новости регионов
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В своей квартире

В городе Дрогобыч Львовской области работники милиции задержали 17-летнюю местную жительницу, студентку одного из техникумов, которая убила своего новорожденного сына.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанная утром 9 ноября в квартире по месту жительства нанесла смертельные телесные повреждения своему новорожденному сыну.

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