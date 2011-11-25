Львовщина: 17-летняя мать убила своего новорожденного сына
15:01, 25 ноября 2011Новости регионов
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В своей квартире
В городе Дрогобыч Львовской области работники милиции задержали 17-летнюю местную жительницу, студентку одного из техникумов, которая убила своего новорожденного сына.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанная утром 9 ноября в квартире по месту жительства нанесла смертельные телесные повреждения своему новорожденному сыну.
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