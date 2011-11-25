Винниччина: в реабилитационном центре повесился наркозависимый
14:13, 25 ноября 2011Новости регионов
1
Проходил курс лечения
В с. Иванковцы Казатинского района Винницкой области на территории реабилитационного центра наркозависимый, проходивший курс лечения, совершил суицид.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области, 43-летний житель г. Винницы проходя реабилитационный курс лечения от наркозависимости в с. Иванковцы, совершил суицид (повесился) на территории реабилитационного центра.
Причина трагедии устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter