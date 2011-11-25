Черкасский горсовет просит 9 млн. грн. на зарплату медикам

Депутаты Черкасского горсовета обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Черкасской облгосадминистрации Сергею ТУЛУБУ с просьбой выделить 9 млн. грн. субвенции из Госбюджета на зарплату медикам и педагогам на декабрь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, просить деньги вынуждает ситуация, сложившаяся вокруг обеспечения начисления и выплаты зарплаты работникам медицинской и просветительской сфер Черкасс.

Как говорится в обращении, необеспеченность до конца года по зарплатам и энергоносителями составляет 9 млн. грн. При формировании бюджета на 2011 год минимальная потребность для сферы здравоохранения составляет 169 млн. грн. Министерством финансов доведены предельные показатели в сумме 135 млн. грн. или 80% от минимальных потребностей. Потребность из фонда оплаты труда при утверждении бюджета составляла 131 млн. грн.

По информации начальника департамента здравоохранения Черкасского горисполкома Олега СТАДНИКА, на протяжении 2011 бюджетного года удалось провести мероприятия по оптимизации сети учреждений здравоохранения. Но из-за отсутствия внутренних резервов внутри учреждений медицинской и образовательной сфер города и возможностей городского бюджета, городская власть просит помочь обеспечить фонд оплаты труда работникам медицинских и образовательных учреждений. Это даст возможность избежать задолженности по зарплатам и снимет социальное напряжение внутри трудовых коллективов, считает О.СТАДНИК.