В Киеве утверждены мероприятия по профилактике гриппа

В Киеве утверждены мероприятия по профилактике сезонного гриппа.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА, Главному управлению здравоохранения поручено обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на подготовку госпитальных баз, наличие необходимого запаса противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных и антисептических средств, специальной медицинской аппаратуры, тест-систем и укомплектование бригад для оказания консультативной и медицинской помощи. На период возможного интенсивного подъема заболеваемости будет предусмотрено привлечение дополнительного медицинского персонала и выделение дополнительного количества коек для госпитализации.

За счет комплексной программы «Здоровье киевлян» проведут прививку против гриппа детям и персоналу детских домов и приютов для несовершеннолетних, школ-интернатов для сирот и детей, лишенных родительской опеки, пожилых людей, проживающих в домах для престарелых лет.

Коммунальное предприятие «Фармация» обязано обеспечить аптечную сеть достаточным количеством лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа, а также масок, резиновых перчаток и других средств индивидуальной защиты.

Кроме того, будет проведен комплекс работ для поддержки надлежащего температурного режима в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, жилых помещениях, транспорте и т.п. А маленьких посетителей детсадов обеспечат витаминными и иммуностимулирующими препаратами за счет средств, предусмотренных в бюджете районов на 2011-2012 гг. в области «Образование». Если же эпидемическая ситуация с ОРВИ все же осложнится, согласно соответствующему ходатайству Киевской городской санитарно-эпидемиологической станции столичная власть прекратит учебный процесс в школах и введет ограничительные мероприятия в других учебных заведениях города.