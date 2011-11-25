Виннитчина: в ручье утонул 2-летний мальчик

В селе Троповая Могилев-Подольского района Винницкой области утонул 2-летний мальчик.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.

Тело мальчика обнаружено родителями в ручье, который протекает неподалеку от дома.

При извлечении тела из воды и проведении его обследования признаков насильственной смерти не выявлено.

По предварительному заключению, смерть наступила в результате утопления.