В Донецке эвакуировали школу

Сегодня в Донецке были эвакуированы ученики и персонал одной из школ после звонка неизвестного о заминировании здания.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.

По ее словам, в 12.30 на номер "102" поступило анонимное сообщение о заминировании здания общеобразовательной школы № 115 в Кировском районе Донецка. На место оперативно прибыли сотрудники милиции, а также МЧС, скорой помощи, взрывотехники и кинологи.

«Все люди из школы были эвакуированы, территория оцеплена», - сказала О.ПОЧКАЛОВА, добавив, что после эвакуации специалисты приступили к обследованию помещений школы. «В данное время обследование помещений здания школы продолжается», - сказала она.

