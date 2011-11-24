18-летняя девушка снова «заминировала» железнодорожный вокзал

В Полтавской области задержана 18-летняя местная жительница, которая вчера вечером сделала ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Лубнах.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области

В среду в 17.15 в Лубенский горотдел милиции по телефону 102 поступило сообщение о минировании здания железнодорожного вокзала.

На место происшествия выехали представители оперативных служб. Из здания вокзала были эвакуированы люди. При обследовании помещения вокзала взрывных устройств обнаружено не было.

Сотрудники милиции совместно с представителями Службы безопасности Украины уже в течение часа после сообщения о заминировании установили личность «минёра». Ею оказалась 18-летняя жительница одного из сёл Полтавского района. Как выяснилось, она уже находится под следствием за аналогичные действия - несколько недель она «заминировала» ряд железнодорожных вокзалов - в Симферополе, Киеве, Житомире и Днепропетровске. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Известно, что девушка находится на психиатрическом учете.

