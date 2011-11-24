Количество бродячих животных будут регулировать по-гуманному

В столичной администрации готовят проект новой Программы регулирования численности беспризорных животных гуманными методами на 2012-2016 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление экологии и охраны природных ресурсов.

Как отметили в управлении, разработка такого проекта предопределена внедрением новых подходов к решению данной проблемы.

Проектом новой Программы предусмотрено создание сети мини-приютов в районах Киева, расположение сети пунктов стерилизации, а также проведение учета и мониторинга численности животных. В частности, путем их отлова, стерилизации и возвращения на прежнее место пребывания под опеку физических и юридических лиц или содержания в приюте. При этом стерилизованные животные, которые возвращаются к предыдущему пребыванию под ответственность опекунов, обязательно должны быть прочипованы.

В то же время, проектом Программы на опекунов животных возлагается ряд обязанностей по уходу за беспризорными животными, в частности, осуществление плановых ежегодных прививок, обеспечение предоставления ветеринарной помощи, проведение работ по устройству животных к новым владельцам.

Сейчас Программа регулирования численности беспризорных животных на 2012-2016 гг. прорабатывается с учетом поданных представителями общественных зоозащитных и кинологических организаций предложений и замечаний.

После проработки проект документа будет предоставлен на рассмотрение в Главное управление экономики и инвестиций и Главное финансовое управление.

В случае получения положительных выводов, проект будет подан на рассмотрение постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики и постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Согласованный на заседаниях постоянных комиссий проект будет рассмотрен на сессии Киевского городского совета. После утверждения депутатами начинается его непосредственное воплощение в жизнь.

Как сообщал УНИАН, городская программа по стерилизации беспризорных животных в Киеве была начата в 2008 г. и рассчитана на 3 года. В то же время, из-за нехватки средств в бюджете столицы на ее выполнение, план мероприятий из года в год не выполнялся.