В Днепропетровске сгорел автобус, никто не пострадал

В Днепропетровске сгорел пассажирский автобус «Эталон», который двигался по маршруту № 90 «Железнодорожный вокзал - поселок Таромский».

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

По их данным, пожар произошел вчера, 23 ноября, в 21 час. Предварительная причина загорания автобуса - короткое замыкание в моторном отсеке. Автотранспортное средство выгорело на 60%.

На момент загорания в салоне находились 20 пассажиров, которые успели самостоятельно покинуть автобус. Погибших и пострадавших нет.

Пожар в автобусе затушили спасатели ГУ МЧС.