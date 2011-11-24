В Днепропетровске сгорел автобус, никто не пострадал
12:54, 24 ноября 2011Новости регионов
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Короткое замыкание
В Днепропетровске сгорел пассажирский автобус «Эталон», который двигался по маршруту № 90 «Железнодорожный вокзал - поселок Таромский».
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.
По их данным, пожар произошел вчера, 23 ноября, в 21 час. Предварительная причина загорания автобуса - короткое замыкание в моторном отсеке. Автотранспортное средство выгорело на 60%.
На момент загорания в салоне находились 20 пассажиров, которые успели самостоятельно покинуть автобус. Погибших и пострадавших нет.
Пожар в автобусе затушили спасатели ГУ МЧС.
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