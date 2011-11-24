Винниччина: мужчина напился соляной кислоты вместо пива

В больнице умер житель с. Тарасовка Жмеринского района Винницкой области, который выпил соляную кислоту вместо пива.

Как сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области, 53-летний мужчина был госпитализирован 23 ноября. Он по собственной неосторожности выпил около 100 г кислоты. Из-за ожогов внутренних органов мужчина умер в больнице.