В Киеве «заминировали» два вокзала

В Киеве вчера около 22.00 в милицию поступило сообщение из телефона-автомата о заминировании центральных железнодорожного и автомобильного вокзалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, были эвакуированы люди и вызвано подразделение саперов, кареты скорой помощи и службы МЧС. Также на место происшествия выехал прокурор столицы Анатолий МЕЛЬНИК.

После тщательных поисков взрывных устройств выявлено не было.

Правоохранители задержали двух граждан – жителей Киева и Черниговской области, которые из хулиганских побуждений в нетрезвом состоянии позвонили по телефону в органы внутренних дел, сообщив о заминировании вокзалов.

По факту заведомо неправдивого сообщения о заминировании возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины).

На данное время устанавливаются убытки, нанесенные в результате неправдивого сообщения, и решается вопрос относительно избрания меры пресечения указанным гражданам в виде взятия под стражу.

Расследование по уголовному делу проводится следственным отделом Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.