16-летнюю девочку из интерната хотели продать сутенерам
11:13, 24 ноября 2011Новости регионов
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Пытались вывезти за границу
В Свердловске Луганской области работники милиции задержали 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в том, что она с целью продажи сутенерам для сексуальной эксплуатации пыталась вывезти за границу 16-летнюю ученицу школы-интерната.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
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