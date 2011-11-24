16-летнюю девочку из интерната хотели продать сутенерам

В Свердловске Луганской области работники милиции задержали 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в том, что она с целью продажи сутенерам для сексуальной эксплуатации пыталась вывезти за границу 16-летнюю ученицу школы-интерната.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.