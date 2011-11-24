Житомирщина: под колесами автомобиля погиб велосипедист

В Житомирской области под колесами автомобиля погиб велосипедист.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ Украины в Житомирской области.

Авария произошла на 63 км автодороги Ставище - Ружин. Водитель автомобиля ГАЗ-33023 - 52-летний житель Попельни наехал на велосипедиста, 75-летнего мужчину, который также проживал в Попельне. В результате наезда дедушка от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.