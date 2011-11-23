Черниговчанин переправлял в Беларусь особо опасный психотроп

Сотрудники СБУ задержали 22-летнего жителя Чернигова, который наладил схему контрабандной переправки через государственную границу Украины на территорию Республики Беларусь особо опасного психотропного вещества, – N-этилтенамфетамина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что злоумышленник договаривался о передаче сообщникам пакетов с веществом с водителями рейсовых автобусов.

Правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» во время попытки передать очередной пакет с почти 50 граммами психотропного вещества водителю автобуса, следовавшего по маршруту «Чернигов-Гомель».

Следователями УСБУ в Черниговской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст15 и ч.3 ст.305 (контрабанда психотропных веществ в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ведется следствие.