В Донецке стерилизованы более 300 бездомных собак

В Донецке в рамках реализации «пилотного» проекта «Бездомные животные» благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» на базе приюта «Пиф» стерилизованы более 300 собак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, программа ОСВ (отлов – стерилизация – выпуск) предусмотрена проектом и реализуется за счет средств Фонда.

В сообщении отметили, что отловленные бездомные животные проходят 10-дневный карантин, где их осматривают ветеринары, вакцинируют, чипируют, вживляют подкожно микрочип с информацией о собаке, обрабатывают от эндопаразитов (клещей, блох) и отправляют на стерилизацию в приют «Пиф».

По словам менеджера проекта «Бездомные животные» БФ «Развитие Украины» Анжелики САЛАЩЕНКО, «после стерилизации судьба животных складывается по-разному, некоторых животных приют пристраивает к новым хозяевам».

«Многих донецких бездомных собак забрали в семьи жители Питера (российского города Санкт-Петербурга – УНИАН), которые давно решили проблему бездомных животных тем же методом ОСВ, который сейчас применяется в Донецке», - сказала менеджер проекта.

По ее словам, «часть животных по-прежнему содержится в приюте и ожидает новых хозяев, а некоторых вернули в привычный ареал обитания под опекунов - жильцов дома, во дворе которого живет бездомная собака».

«Если животное не вернуть в привычную для него среду, эту местность со временем заполнят другие собаки, которые, возможно, еще не прошли стерилизацию и вакцинацию, и могут быть опасными для людей», - объяснила А.САЛАЩЕНКО.

В пресс-службе фонда напомнили, что именно стерилизация животного подавляет в нем агрессию, и оно становится неопасным для людей, к тому же бездомные собаки, живущие во дворах жилых домов, контролируют популяцию мелких грызунов (мышей, крыс) и защищают территорию от других более агрессивных животных.

Справка УНИАН. Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - нефинансовая организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Учредитель Фонда – бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.