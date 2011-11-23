В Киеве будет работать мобильная амбулатория по ВИЧ-тестированию

В Киеве 24 ноября в рамках Всемирного Дня солидарности с ВИЧ-положительными людьми и поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом будет работать мобильная амбулатория по экспресс-тестированию на ВИЧ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Также в этот день в Киеве состоится ежегодная широкомасштабная акция «Свечное шествие–2011». Мероприятие состоится с участием представителей всеукраинской сети ЛЖВ, «Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине», «Конвиктус Украина», Клуба «Эней», сотрудников и волонтеров Красного Креста Киева, представителей правительственных и неправительственных организаций, которые занимаются проблемами ВИЧ/СПИДа в Украине, гостей столицы.

Главная цель акции «Свечное шествие» – объединение и взаимопонимание с ВИЧ-положительными людьми, содействие формированию толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям, преодоление дискриминации в отношении тех, кто живет с ВИЧ/СПИД и привлечение внимания общественности, в первую очередь, молодежи и представителей власти к эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.

24 ноября с 16.30 до 18.00 перед началом благотворительного Гала-концерта «Честная игра – не дай СПИДу шанс» возле центрального входа в Киевский Дворец спорта волонтеры, патронажные сестры Красного Креста Киева, гости столицы, молодежь и все желающие смогут зажечь свечи и выложить их на асфальте в форме «Красной ленты» – общепризнанного символа взаимопонимания и поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Также, на протяжении всей акции будет работать мобильная диагностическая амбулатория Клуба «Эней», где специалисты будут проводить экспресс-тестирование на ВИЧ всем желающим.

В Обществе Красного Креста отмечают, что темпы роста заболеваемости ВИЧ/СПИД в Украине являются одними из самых высоких в мире, и, начиная с 1994 года, ежегодно увеличиваются на 25–30%. Специалисты прогнозируют, что в таких условиях к 2014 году ВИЧ-положительный статус будут иметь до 800 тыс. украинцев, то есть до 3,0-3,5% взрослого населения Украины, а смертность от СПИДа будет составлять треть среди причин смертности всех мужчин в возрасте 15-49 лет и почти 50% женщин этой возрастной группы.

По официальным данным, в 2009 году в Украине ежедневно диагноз ВИЧ-инфекция устанавливали у 54 человек.