Харьковщина: из-за пожара в кабине грузовика погиб мужчина

В поселке Малиновка Чугуевского района Харьковской области в результате пожара в кабине грузового автомобиля МАЗ погиб мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Харьковской области, пожар в автомобиле произошел сегодня, около 9:50.

Спасатели на этот случай не вызывались. На месте пожара было обнаружено тело неизвестного мужчины. Личность и возраст погибшего устанавливаются. Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.