Харьковщина: из-за пожара в кабине грузовика погиб мужчина
15:27, 23 ноября 2011Новости регионов
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Причина пожара устанавливается
В поселке Малиновка Чугуевского района Харьковской области в результате пожара в кабине грузового автомобиля МАЗ погиб мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Харьковской области, пожар в автомобиле произошел сегодня, около 9:50.
Спасатели на этот случай не вызывались. На месте пожара было обнаружено тело неизвестного мужчины. Личность и возраст погибшего устанавливаются. Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.
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