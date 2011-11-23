В Черкассах не хватает денег на питание детей в детсадах

14:33, 23 ноября 2011
Новости регионов
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Родителей просят платить 100%

В Черкассах не хватает денег на питание детей в детсадах. Поэтому руководители детсадов Черкасс обратились к родителям с просьбой оплатить в декабре за питание детей не 50%, как было раньше, а 100% стоимости. В день нужно дополнительно оплатить 9,5 грн. в старших группах и 7,6 грн. - в ясельных.

Как рассказала корреспонденту УНИАН директор Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горисполкома Ирина ТОПЧИЙ, в городском бюджете не хватает средств на покрытие расходов по питанию детей в садиках. Причин несколько: в садиках в этом году увеличились количество детей, поэтому расходов стало больше. Департамент планировал сэкономить средства на энергоносителях и перебросить их на покрытие расходов на питание. Но в конце года увеличились тарифы на энергоносители, в результате чего возник дефицит средств.

Если же родители не смогут оплатить стоимость питания, то им придется забирать детей из садика до 12.00, сообщила И.ТОПЧИЙ.

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