37-летняя женщина утопила своего новорожденного сына

В Черняховском районе Житомирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали ранее судимую безработную 37-летнюю жительницу одного из поселков Новоград-Волынского района.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что она утром 7 ноября в одном из поселков указанной области в доме по месту временного проживания утопила своего новорожденного сына, после чего тело отнесла в лесополосу на окраину села. Тело найдено.