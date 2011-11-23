37-летняя женщина утопила своего новорожденного сына
12:03, 23 ноября 2011Новости регионов
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В Житомирской области
В Черняховском районе Житомирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали ранее судимую безработную 37-летнюю жительницу одного из поселков Новоград-Волынского района.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что она утром 7 ноября в одном из поселков указанной области в доме по месту временного проживания утопила своего новорожденного сына, после чего тело отнесла в лесополосу на окраину села. Тело найдено.
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