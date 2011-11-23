Луганщина: во время пожара в частном доме погибли люди

Неосторожное обращение с огнем

В селе Юрьевка Лутугинского района Луганской области в одноэтажном частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, отделением пожарно-спасательной службы МЧС пожар ликвидирован. Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

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