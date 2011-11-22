На Черкасчине спасли лебедей, которые не могли взлететь

В Черкасской области бойцы МЧС спасли лебедей, которые не могли взлететь с пруда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, от жителей села Демки Драбовского района спасателям поступило сообщение, что на пруду, на расстоянии около 200 м от берега, длительное время плавают лебеди, которые не могут самостоятельно взлететь. Чтобы не дать птицам замерзнуть на воде, на место прибыл дежурный караул Драбовского райотдела МЧС. Спустив лодки на воду, спасатели попытались приблизиться к птицам. Именно это переполошило лебедей и они самостоятельно поднялись в небо.