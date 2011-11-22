Днепр в районе Киева очистили от мазута

Днепр очистили от мазута, вылившегося в прошлую пятницу после падения крана "Захарий" на территории строительства столичного Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом сообщает муниципальная газета “Хрещатик” (№ 172) со ссылкой на заместителя начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Киеве Игоря ЩЕРБАКА.

Как известно, падение крана повлекло утечку в Днепр 500 кг мазута и солярки. Вследствие этого образовалось большое пятно на воде.

"Утечку локализовали сразу. Загрязненную воду посыпали сорбентами, ограждающим плавучим планктоном, чтобы пятно не распространялось. Затем этот сорбент собрали и утилизировали. Хочу сказать, что 500 килограммов - это не большая авария, как, например, 5 тонн. А работники соответствующих структур быстро и нормально сработали", - сказал И.ЩЕРБАК.

Газета сообщает, что сломанную стрелу крана разрежут на куски по 50 тонн и перевезут в ремонтный блок судостроительного завода «Ленинская кузница». Именно на этом предприятии собирался “Захарий”. Высота стрелы плавкрана - 93,3 м, вес - 3 тыс. тонн, грузоподъемность - 680 тонн. "Захарий" конструировали для возведения арок Подольско-Воскресенского моста.