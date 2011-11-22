В Черкассах прорвало главный канализационный коллектор

В Черкассах в ночь на 22 ноября произошла авария на главном канализационном коллекторе города по улице Чигиринской.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КП "Черкассыводоканал", сейчас над ликвидацией аварии работают аварийные бригады водоканала.

Специалисты согласовывают место прокладки временного коллектора, по которому будут транспортироваться сточные воды, чтобы не допустить перекрытия подачи воды во всем городе. Также решается вопрос энергообеспечения аварийных насосных агрегатов.

По словам директора КП "Черкассыводоканал". Сергея ОВЧАРЕНКО, ситуация под контролем, хотя и достаточно сложная, ведь самотечный канализационный коллектор диаметром 1200 мм, на котором произошла авария, находится на глубине более 8 метров.

Специалисты главной причиной аварии называют изношенность труб.

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