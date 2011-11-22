Луганщина: мужчина убил жену и новорожденного сына

В Лутугинском районе Луганской области 38-летний мужчина убил свою 26-летнюю жену и новорожденного сына.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее информации, трагедия случилась 20 ноября во время ссоры между супругами. «Муж во время совершения преступления находился в алкогольном опьянении. Вчера вечером сотрудники милиции его задержали», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Она отметила, что сын задержанного родился 9 ноября.

«Мужчина на данный момент содержится в изоляторе временного содержания Лутугинского райотдела. Молчит, показаний никаких не дает», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие.