В Макеевке от отравления угарным газом погиб 21-летний студент

В Макеевке Донецкой области от отравления угарным газом погиб 21-летний студент.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, молодой человек (1990 г.р.) арендовал трехкомнатную квартиру на первом этаже четырехэтажного жилого дома в Макеевке.

Прибывшие по вызову спасатели вчера вечером вскрыли квартиру и обнаружили тело студента без признаков жизни. По предварительному заключению, отравление угарным газом произошло из-за неисправности дымохода.

Службой горгаза временно отключена подача газа во все 12 квартир подъезда данного дома.