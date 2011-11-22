На Черниговщине в больнице убили 31-летнего пациента

В Чернигове милиция раскрыла убийство в больнице.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в области.

В дежурную часть Черниговского райотдела милиции из одного из специализированных лечебных учреждений поступило сообщение о том, что в палате умер 31-летний житель Черниговского района. Вскрытие тела показало, что причиной смерти стала внутричерепная травма с переломом костей основания черепа.

Как выяснилось, в одной из палат лечебного заведения собралась компания больных, которые, невзирая на запрещение, распивали алкоголь.

Во время общения между пациентами возник конфликт, который перерос в драку. 30-летний ранее судимый житель г. Семеновка, который периодически находился на лечении с 1998 года, ударил другого пациента кулаком по лицу. Удар был такой силы, что мужчина перелетел через кровать и ударился головой о пол. На этом драка закончилась. Компания продолжила пьянствовать, а пострадавший ушел в свою палату. На следующее утро дежурная медсестра, зайдя к нему, обнаружила, что мужчина мертв.

В настоящее время подозреваемый в совершении тяжкого преступления задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет. Следствие продолжается.