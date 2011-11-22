После прививки АКДС умер 2-летний малыш

В Одессе после прививки в поликлинике умер двухлетний ребенок. Утром в поликлинике ему сделали укол, а уже вечером дома у ребенка резко поднялась температура.

Мальчика отвезли в больницу, но спасти его жизнь медики не смогли. Родители уверены, их сын умер от вакцины. В свою очередь врачи утверждают, что виновата бактерии, которая вызывает менингококковую инфекцию. Мать ребенка - медик по специальности - утверждает, сыну стало плохо после прививки вакциной АКДС.

- Провел он у нас полчаса, в течение которого проводились реанимационные мероприятия. Это называется молниеносная форма минингококовой инфекции, - заявила главный врач инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

- Медики говорят, вот менингококковой инфекции мальчик фактически сгорел за несколько часов. На следующий день на похороны пришли почти все жители микрорайона, - сообщает свидетели.

После смерти ребенка, Одесские чиновники горздрава изъяли всю медицинскую документацию и на всякий случай, остановили вакцинацию. Хотя смерть мальчика с прививкой чиновники не связывают, передает ТСН.

- Только по данным поликлиники этой вакциной ни были вакцинированы более 250 детей. Ни одного случая осложнения зарегистрировано не было. Поэтому сегодня говорить о том, что есть причинно-следственная связь между вакцинациной и соответствующим течением патологии нельзя, но мы имеем предварительный результат, - отметила руководитель управления здравоохранения Одесского горсовет Сергей Калинчук.