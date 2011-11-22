СБУ уничтожила наркотики, собранные за два года

На Волыни Службой безопасности Украины по решению судов на одном из промышленных предприятий города Луцка уничтожена значительная партия психотропных вещества, среди которых метамфетамин, амфетамин, а также элементы взрывного устройства и специальные технические средства негласного получения информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления СБУ в Волынской области.

Эти предметы были изъяты сотрудниками Службы безопасности Украины на протяжении последних двух лет и, согласно приговорам судов, подлежат уничтожению. Все они служили вещественными доказательствами по уголовным делам, которые расследовали следователи УСБУ в Волынской области. Уничтожение доказательств проходило в специальной печи при температуре 1000 градусов по Цельсию.

Среди уничтоженных предметов – большое количество специальных технических средств негласного получения информации, закамуфлированных под брелоки автомобильной сигнализации и зажигалки, сбыт которых систематически осуществлял житель Луцкого района через сеть Интернет. Приговором Луцкого горрайонного суда он осужден по ч. 1 и ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств негласного получения информации, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины к 4 годам лишения свободы.

Среди уничтоженных наркотиков – около трех килограммов метамфетамина, которые были изъяты в 2010 году у организаторов канала контрабандного перемещения на территорию Украины особо опасных психотропных веществ – 43-летнего гражданина Литовской Республики и 31-летнего гражданина Украины. По оценкам специалистов, стоимость запрещенного препарата на «черном рынке» составляла 40 тысяч евро. На данное время оба злоумышленника отбывают наказание.

Всего же на Волыни в прошлом и нынешнем годах Службой безопасности Украины пресечена деятельность 11 постоянных каналов контрабандного ввоза наркотиков на территорию страны, из незаконного оборота изъято более 13 килограммов психотропных веществ.

