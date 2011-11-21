Главврачи Чернигова обеспокоены реформированием медицины

Главные врачи медицинских заведений Чернигова выразили обеспокоенность состоянием реформирования медицины.

Об этом говорится в открытом письме к министру здравоохранения Украины Александру АНИЩЕНКО, текст которого передан УНИАН.

Открытое письмо подписали 10 руководителей медзаведений областного центра.

В нем они подчеркивают, что абсолютно убеждены в необходимости реформирования медицинской отрасли, но имеют значительные сомнения относительно идеологии реформы.

"У нас создается впечатление, что идеологи реформ абсолютно не знакомы с практической медициной, ее проблемами, организацией, структурой и тому подобное. В трех областях и городе Киеве уже полгода как запущен пилотный проект по реформированию медицины, но уже сегодня понятно – оно ведет к разрушению поликлиник и ничего не дает вместо этого", - сказано в письме.

Руководители с многолетним стажем не уверены, что семейный врач сможет оказать более квалифицированную помощь по хирургии, урологии, гинекологии и многим другим проблемам, чем соответствующий специалист. Ведь на сегодня семейные врачи не обеспечены необходимым медоборудованием, а доплата 10% является сомнительным стимулом к работе. Да и в целом, в регионах не хватает таких врачей, убеждены подписанты письма.

"Простите – это не реформы, а полная профанация. Переход к семейной медицине абсолютно не подготовлен", - констатируют они в письме к министру.

Основным препятствием для внедрения реформы медицины, по убеждению черниговских врачей, является отсутствие необходимой законодательной базы и надлежащей экономической подпочвы. По их мнению, у реформ должна быть одна идеология – улучшение качества и доступности предоставления медпомощи населению, и в первую очередь, сельскому.

Кроме того, в письме руководители заведений здравоохранения выражают свое несогласие с тем, которое реформируется лишь первичное звено. Реформы должны проходить по всей отрасли, включая и специализированную стационарную медпомощь.

"Реформы нужно делать уже сегодня, и не только в "пилотных" областях, но обязательно с учетом предложений специалистов, а также особенностей городской и сельской медицины", - подчеркивается в открытом письме.

Черниговские врачи обратились к министру с предложением учесть мнения "специалистов по регионам, организаторов здравоохранения с многолетним опытом, благодаря знаниям и энтузиазму которых еще держится отрасль медицины".