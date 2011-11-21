Горсовет Харькова выделил 2,5 млн. грн. на покупку инсулинов

Городской совет Харькова в этом году выделил 2,5 млн. грн. из городского бюджета на приобретение инсулиновых препаратов для лечения больных диабетом.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета со ссылкой на главного эндокринолога Харькова Людмилу ВЕДЯЕВУ.

«Проблема обеспечения препаратами ранее существовала, но у нас уже три года таких проблем нет. Благодаря тому, что с городского бюджета дополнительно к государственной субвенции выделяют средства на покупку инсулина, мы можем обеспечить медикаментами всех и в полном объеме», - сказала Л.ВЕДЯЕВА.

Она заметила, что существует 28 видов инсулиновых препаратов, и харьковчан обеспечивают ими в соответствии с медицинскими показаниями.

Справка УНИАН. В 2011 году для обеспечения инсулином больных сахарным диабетом Харькову была выделена субвенция из государственного бюджета на сумму 18,1 млн. грн.

Всего в Харькове проживают 7678 инсулинозависимых людей. Медицинское обеспечение больных сахарным диабетом с 2008 года осуществляется за счет субвенций из государственного бюджета и средств местного бюджета, что дало возможность покупать инсулин в соответствии с потребностями и медицинскими показаниями пациентов, а также уменьшить количество осложнений.

В лечении используют инсулиновые препараты отечественного (66,1% больных) и импортного производства (33,9% больных). Детей и беременных, больных сахарным диабетом, обеспечивают исключительно инсулином импортного производства.