Тернопольщина призвала утвердить госпрограмму лечения гепатита

Тернопольский областной совет призвал парламент и Кабинет министров Украины разработать и утвердить общегосударственную целевую программу по обеспечению лечения больных хроническими вирусными гепатитами В и С.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты облсовета приняли на сессии.

В обращении депутаты выражают обеспокоенность состоянием финансового обеспечения профилактики, диагностики и лечения хронических вирусных гепатитов, а также осложнениями, возникающими в результате этой болезни.

«В настоящее время среди возможных современных подходов к противовирусной терапии хронических гепатитов стандартом является применение пегилированных интерферонов в комбинации с рибавирином на самом старте терапии. И хотя такая терапия является высокоэффективной, очень высокая стоимость лечения и материальная несостоятельность больных делает эту терапию практически недоступной для подавляющего большинства пациентов», – подчеркивают депутаты.

В связи с этим они отмечают необходимость государственной поддержки больных с патологией печени, чтобы предупредить распространение вирусных гепатитов.

«Учитывая то, что заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С среди трудоспособного населения Тернопольщины постоянно растет, болезни свойствен прогрессирующий и злокачественный ход с высокими показателями инвалидизации и смертности, существующие стандарты лечения хронических гепатитов В и С характеризуются высокими показателями эффективности и существованием реальной возможности снижения инвалидности и смертности от хронических вирусных гепатитов, – разработка государственной программы по этой проблематике является весьма целесообразной», – говорится в обращении.

Депутаты облсовета просят правительство разработать и утвердить государственную целевую социальную программу профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов с 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по данным общественных организаций, в Украине насчитывается 4-5 миллионов инфицированных гепатитом, а это более 8% население, или каждый 10-12-й человек, что значительно превышает эпидемиологический порог.

В ноябре 2010 года пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила, что специалисты Минздрава разработали Концепцию Государственной целевой социальной программы по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов на период до 2016 года.

По данным Минздрава, необходимость разработки целевой программы обусловлена тем, что в нашей стране зарегистрированный уровень заболеваемости гепатитом В (до июня в 2009 г. регистрировались лишь острые формы гепатита В и гепатита С) остается крайне высоким. По научным подсчетам, действительное количество заболеваний острым гепатитом В в Украине в 5-6 раз превышает данные официальной статистики: на одну зарегистрированную форму гепатита В приходятся 5-6 безжелтушных, а количество носителей вируса гепатита В в Украине превышает 1 млн. человек (массовый скрининг не проводился).