Киевщина: водитель маршрутки в перерыве принимал наркотики

В селе Крюковщина Киевской области милиция задержала 34-летнего водителя маршрутки, который в перерыве между поездками готовился принять очередную дозу наркотиков.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, двое сотрудников милиции заметили странно припаркованное маршрутное такси. "Правоохранители подошли ближе для того, чтобы выяснить, не случилось ли чего с водителем маршрутки, и увидели, что он готовит для себя дозу наркотика: на коленях водителя лежал 5-кубовый шприц, содержащий 1,5 миллилитров вещества светло-желтого цвета, а рядом - жгут", - сообщили в ОСО.

Теперь маршрутное такси, возившее людей по маршруту "Киев-Вишневое" находится на штрафплощадке до выяснения обстоятельств данного факта и окончания экспертизы относительно состава вещества в шприце. Мера пресечения для водителя пока не избиралась. Ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности и проблемам с законом не имел.