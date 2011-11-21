Запорожье: трети населения поставляется некачественная вода

В Запорожской области трети населения поставляется вода, не соответствующая санитарно-техническим нормам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, со ссылкой на 1-го заместителя прокурора области Елену ГЕРУС, «треть населения области потребляет питьевую воду из 480 водопроводов, не соответствующую санитарно-техническим нормам по санитарно-химическим показателям из-за природного состава по содержанию микроэлементов».

Общая численность населения Запорожской области, по данным Всеукраинской переписи населения, составляла 1861 тыс. человек – т.е. недоброкачественную поду вынуждены ежедневно потреблять более 600 тыс. чел.

По данным прокуратуры ситуация так же осложняется количеством неочищенных и недостаточно очищенных стоков, попадающих в водоемы региона.

«Общий сброс в водные объекты в области составляет 838 млн.куб.м, из которых 72 млн. куб. м. - неочищенные и недостаточно очищенные стоки», - констатировал и пресс-службе, отметив, что с начала 2011 года органами прокуратуры по фактам нарушений законодательства о защите водных ресурсов возбуждено 10 уголовных дел.

Ряд из них – по факту сброса неочищенных стоков в Днепр крупными запорожскими промышленными предприятиями.

Так, в частности, сообщает пресс-служба, прокурором Коммунарского района Запорожья возбуждено уголовное дело по факту незаконного сброса в Днепр стоков заводом «Радиоприбор», приведшему к нанесению ущерба окружающей среде на сумму около 300 тыс. грн. На сегодняшний день по данному уголовному делу ведется досудебное следствие.