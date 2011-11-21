Луганщина: эпидпорог по ОРВИ превышен на 15%

В Луганской области согласно данным оперативного эпидемиологического анализа с 13 по 19 ноября уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в области превышен на 15%.

Уровень заболеваемости в целом составляет 55,8 на 10 тысяч населения при эпидемическом пороге 48,5 на 10 тысяч населения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заведующий эпидемического отдела областной СЭС Спартак ГАВРИК, превышение эпидпорога отмечается среди детей, особенно в социально-возрастной группе «школьники» – 38%. В связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ, по решению Беловодской районной чрезвычайной противоэпидемической комиссии закрыта 1 школа в с. Городище с общим количеством учеников 135. Диагноз «грипп» не установлен ни на одной из административных территорий области.

С начала эпидсезона против гриппа в области привиты 4648 человек.