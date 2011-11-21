В Киеве горело общежитие: ребенка спасли

Сегодня в 11.26 в оперативно-координационный центр Главного управления МЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу ул. М.Кривоноса,6.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Киеве, после прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия выяснилось, что на 5-м этаже в общежитии в одной из комнат возникло возгорание. К тушению пожару было привлечено 4 автомобиля. Во время ликвидации возгорания был спасен ребенок.

Пожар был ликвидирован в 12.00.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.