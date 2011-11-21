Таможенники передали больнице конфискованные лекарства

Представители Днепропетровской таможни бесплатно передали Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова 40,6 тыс. упаковок пастилок от кашля стоимостью 296 тыс. грн, которые были конфискованы из-за нарушения таможенного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской таможни.

«Лекарства в дальнейшем будут переданы в районные больницы, детские поликлиники, интернаты и детские дома области», - отмечается в сообщении пресс-службы.

По информации Днепропетровской таможни, эти лекарства были перемещены через таможенную границу Украины отечественным предприятием с нарушением таможенного законодательства, а именно: не задекларированы по установленной форме. В результате товар был изъят таможенным органом. Согласно решению суда и предписанию государственного исполнителя лекарства от кашля подлежали бесплатной передаче коммунальному заведению «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И.Мечникова».