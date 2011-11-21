8-летняя девочка получила ранения, пытаясь спасти бабушку

В селе Волчеяровка Луганской области 8-летняя девочка получила ножевые ранения, пытаясь спасти жизнь своей бабушке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области.

Согласно сообщению, трагедия произошла, когда девочка, проснувшись от громких криков, зашла на кухню и увидела, как их сосед бьет ее бабушку. Не испугавшись, девочка попыталась остановить его.

«Оттолкнув ребенка, он взял кухонный нож и ударил женщину в живот. А затем нанес несколько ножевых ранений ее внучке. Мужчина поджог дом и уехал. Раненая девочка не растерялась: потушив огонь, она вывела бабушку на улицу, а затем в полной темноте побежала к сторожу на окраину села», - говорится в сообщении.

Сторож, открывший дверь, увидел на пороге испуганную девочку, просившую об одном: спасти бабушку. Мужчина, хорошо знавший ребенка (девочка уже год, как переехала к бабушке, едва ли не единственной жительнице маленького села), тут же вызвал скорую помощь.

Когда врачи прибыли на место происшествия, раненая женщина была без сознания. А ее внучка рассказала взрослым о том, что произошло. При этом врачи не сразу заметили, что ребенок ранен.

«Только после рассказа девочки, уже после того, как скорая уехала, соседи обнаружили, что ранена не только женщина, но и она сама. На полпути машину скорой помощи пришлось возвращать обратно, чтобы забрать и девочку», - отмечает пресс-служба.

Ребенок получил многочисленные колото-резаные раны, в результате которых наступил геморрагический шок, кровопотеря, нарушение дыхательной функции вследствие проникающего ранения легких.

Несколько дней врачи боролись за ее жизнь. На данный момент ребенок все еще находится в больнице, но угрозы жизни нет.

