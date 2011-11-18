Тернопольский облсовет принял программу борьбы с наркоманией

Тернопольский областной совет принял программу реализации в области государственной политики в сфере противодействия распространению наркомании, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2011-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, документом предусмотрено уменьшить уровень спроса на наркотические средства и психотропные вещества, обеспечить противодействие организованным группировкам, которые осуществляют незаконное перемещение наркотических средств через территорию области, повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти, направленную на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств путем создания координационных комитетов борьбы с наркоманией, повысить уровень осведомленности населения о последствиях распространения и употребления наркотических средств.

Областное управление здравоохранения, которое разработало программу, ее актуальность мотивировало, в частности, тем, что употребление марихуаны становится нормой среди молодежи области, а низкий уровень информированности населения о последствиях употребления наркотиков приводит к обострению проблемы.

В общей сложности на финансирование программы из областного бюджета запланировано выделить 6,15 млн. грн., из них 2,595 млн. грн. – в следующем году.

Эти средства предусмотрено направить, в частности, на ремонт и покупку новой аппаратуры для областного наркологического диспансера, создание центра ресоциализации наркозависимой молодежи в области, освещение в периодических изданиях и на каналах телевидения бегущей строкой статистику последствий, вызванных наркоманией в области, создание в Интернете страницы «Наркомания – события и факты», обеспечение проведения выборочного уриноконтроля на наличие наркотиков в организме у подростков в ходе проводимого ежегодного профилактического осмотра, проведение рекламной кампании по профилактике и противодействию распространения наркомании.

Благодаря выполнению программы, в частности, ожидается снизить уровень преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, на 10-15%, перекрыть пути поступления наркотических веществ в незаконный оборот, снизить уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией и гепатитами, улучшить диагностическо-лечебный процесс в медицинском аспекте больных наркотической зависимостью.