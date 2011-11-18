В Киеве спасли 3 человек, упавших в Днепр с краном

В Киеве спасли трех человек, которые упали в Днепр вместе с краном на строительстве Подольского моста.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Киеве.

По данным пресс-службы, эти троих людей, которые находились во время инцидента на кране, спасли сотрудники МЧС.

Еще пятеро строителей, которые при падении крана оказались в воде, самостоятельно добрались до берега.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет, его причины выясняются.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 в реку Днепр упал кран грузоподъемностью 3 тыс. тонн, задействованный на строительстве Подольского моста.