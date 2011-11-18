За издевательство над бездомными собаками будут судить
Прокуратура Киева возбудила дело
Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении двух граждан по факту издевательства над животными с применением жестоких методов и проведения по предварительному сговору видеозаписей, пропагандирующих культ жестокости.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Так, прокуратурой по обращениям граждан и представителей средств массовой информации проведена проверка относительно распространенных в интернет-сети фактов жестокого обращения с животными.
Как установлено, двое киевлян по предварительному сговору жестоко издевались над бездомными собаками, фиксируя это на видеокамеру мобильного телефона, а затем из личного компьютера размещали видео и фото в Интернет.
Во время опроса в прокуратуре Киева молодые люди полностью сознались в совершении преступления.
Расследование уголовного дела поручено Главному управлению МВД Украины в городе Киеве.
Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве также был задержан 19-летний студент, который убивал бездомных животных.
По данным столичной милиции, сотрудники Управления борьбы с киберпреступностью в результате мониторинга сайтов в интернете установили личность человека, который на нескольких сайтах размещал фотографии убитых животных.
Задержанный пояснил свои действия "решением проблемы бездомных собак".