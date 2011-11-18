За издевательство над бездомными собаками будут судить

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении двух граждан по факту издевательства над животными с применением жестоких методов и проведения по предварительному сговору видеозаписей, пропагандирующих культ жестокости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Так, прокуратурой по обращениям граждан и представителей средств массовой информации проведена проверка относительно распространенных в интернет-сети фактов жестокого обращения с животными.

Как установлено, двое киевлян по предварительному сговору жестоко издевались над бездомными собаками, фиксируя это на видеокамеру мобильного телефона, а затем из личного компьютера размещали видео и фото в Интернет.

Во время опроса в прокуратуре Киева молодые люди полностью сознались в совершении преступления.

Расследование уголовного дела поручено Главному управлению МВД Украины в городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве также был задержан 19-летний студент, который убивал бездомных животных.

По данным столичной милиции, сотрудники Управления борьбы с киберпреступностью в результате мониторинга сайтов в интернете установили личность человека, который на нескольких сайтах размещал фотографии убитых животных.

Задержанный пояснил свои действия "решением проблемы бездомных собак".