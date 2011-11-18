На Прикарпатье люди отравились неизвестным веществом

В Калуше на Прикарпатье три человека отравились неизвестным веществом.

Как сообщили сегодня УНИАН в Центре пропаганды управления МЧС в Ивано-Франковской области, 17 ноября в 23.09 на пункт связи оперативно-диспетчерской службы города Калуш поступило сообщение от дежурной медсестры Калушской районной больницы о том, что в лечебное заведение с диагнозом «отравление неизвестным веществом» были госпитализированы трое горожан: 34-летний мужчина, его 27-летняя жена и их 4-летний ребенок.

В данное время состояние взрослых удовлетворительное, ребенка - средней тяжести.