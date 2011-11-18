В Одессе преступная группировка изготовляла и продавала канабис

Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая наладила изготовление на территории Одесской области и АР Крым наркотического средства, - канабиса.

Об этом информировали УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Одесской области, уточнив, что преступным «бизнесом» руководил 35-летний одессит, проживающий в предместье Одессы. Еще одна теплица с наркосодержащими сортами конопли располагалась в частном доме одного из сообщников - на территории АР Крым».

В специально оборудованных комнатах, с соблюдением технологии искусственного климата, вентиляции, увлажнения и освещения, злоумышленники выращивали коноплю. Из полученного вещества они изготовляли наркотическое средство, которое планировали реализовать на территории Одесской области через сеть мелких дилеров.

Во время обысков в тепличных помещениях правоохранители изъяли около 3 килограммов готового к сбыту наркотика. Всего из незаконного обращения изъяты 4 кг канабиса, стоимость которого по ценам черного рынка составляет около 300 тыс. грн.

Задержан также третий участник группировки, который на собственном автомобиле переправлял канабис из Крыма в Одессу в специально оборудованном тайнике.

В отношении организатора наркобизнеса и двух его сообщников возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины.