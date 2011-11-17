В Херсонской области задержан педофил
15:36, 17 ноября 2011Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело
В Скадовском районе Херсонской области задержан педофил.
Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, следователем райотдела милиции в ходе расследования уголовного дела был задержан 24-летний местный житель, который изнасиловал 14-летнюю девушку.
Установлено, что 12 октября в 21.00 задержанный в поле между селами Новоукраинка и Тарасовка с применением физической силы и угроз вступил с несовершеннолетней в половые отношения «неестественным путем».
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.
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