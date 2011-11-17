В Хмельницкой области запретили вылов рыбы

Главное государственное управление охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регуляции рыболовства в Хмельницкой области издало перечень водоемов, где запрещено ловить рыбу.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, вылавливать рыбу не разрешается в некоторых местах Щедривского, Мартыновского, Днестровского водохранилищ, рек Горынь и Збруч.

Запрет будет действовать до весеннего нерестового периода 2012 года. Связан она с возможным явлением мора рыбы зимой.